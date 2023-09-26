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Цыганык: Подпишусь под каждым словом о Коломойском и готов их повторить

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Игорь Цыганык прояснил свою позицию по Коломойскому

Цыганык: Подпишусь под каждым словом о Коломойском и готов их повторить

Новина українською

Журналист и работник "1+1 Media" Игорь Цыганык высказал свою позицию и пояснил свои заявления в суде в поддержку олигарха Игоря Коломойского

Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали многие работники 1+1 (в том числе и Цыганык), которые предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.

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"Я подпишусь под каждым словом и готов их повторить. То, что я сказал вчера в суде. Я знаю Коломойского 20 лет. Если кто-то мне скажет, что он не боролся с коррупцией... Он не связан с коррупцией. В футболе. У человека было 5-6 клубов, и я видел, как ему говорили, что с таким количеством клубов он может легко стать чемпионом, получить деньги за Лигу чемпионов. Он делал, чтобы "Днепр" играл честно.

"Днепр-Арена" – стоит. Много у нас президентов клубов, кто за свой счет построил стадион? Много таких? Напишите. Я вчера пришел в суд не как работник 1+1, а как человек, который давно знает Коломойского. Как знаю Суркиса, Дыминского, Ярославского и других. Чего вы все молчите. Повылазили шавки, которые первые бежали деньги делить. У меня есть позиция, я ее буду держать.

А на решение суда я не собираюсь и не собирался влиять. Коломойский сейчас только подозреваемый, он никуда не убежит. Его обязательно держать в тюрьме? Человек пенсионного возраста. Но раз суд решил... Я пришел поручиться, что он никуда не убежит. И еще раз пойду, если нужно будет. Только суд решит, посадить или не посадить, правильно или нет. Больше на эту тему говорить не буду. А те, кто наживался на Коломойском, пусть их совесть им скажет", – сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Коломойский Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
26.09.2023 в 17:00
А колись ж 1+1 був нормальним каналом, де працювали профі Данило Яневський, Ігор Моляр, Юрій Макаров, Микола Вересень, Людмила Добровольська, Олесь Терещенко і Ігор Пелех покійні... І передачі були цікаві - були документальні фільми, були науково-популярні передачі типу "Прогулянок з динозаврами" від ВВС, було сучасне кіно, був артхаус в передачі "Аргумент кіно", була крута молодіжна передача Пелеха і Грубича, були адекватні серіали типу "Теорії брехні" чи Californication...А потім їх викупив Бєня. І тепер там шлак - як не тупі талант-шоу, так тупі серіали! Ну і шістки типу Мосейчук, Дубінського, Ткаченка і Циганика...
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