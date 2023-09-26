Цыганык: Люди, которые зарабатывали при Коломойском миллионы в футболе, сейчас начинают что-то рассказывать

"Мне очень жаль, что сейчас идет история, когда люди, которые в свое время стали миллионерами при этом человеке, которые сейчас позволяют себе комментировать… А я видел откровенно видел, как они первыми бежали с ним фотографироваться и что-то просить. Думаете ли вы, что этого никто не знает, или никто не видел? Мне вообще удивительно, что все молчат. Люди миллионы зарабатывали. Они все такие великие футболисты были, чтобы им платили по 80 тысяч долларов зарплаты? Они вышли и себе клубы найти не могли. Некоторые за границу не хотели ехать. Ждали только, чтобы подписать контракт, сидеть и даже на футбольное поле не выходить. Главное, чтобы деньги платили.
Мне кажется, что главный порок в жизни – это неблагодарность. Вот главная такая, неприятная черта. И вот мне любопытно – а чего все молчат? Все ли такие честные были или никто деньги в конвертах не получал? Никогда? Судьям не платил? Что позволяют себе сейчас выходить и все это комментировать. Что вы сидите? Коломойский сделал из вас богатых людей, очень богатых. Кому-то шанс дал в жизни. Второй, а может, третий. И все очень быстро об этом забывают.
Я шел вчера туда не как работник группы 1+1, а как человек, знающий его очень давно. Так же как знаю Суркиса, Диминского, Ярославского, Слободяна. Что вы молчите все? Сейчас вылезли шавки, которые начинают комментировать и рассказывать. Я же говорю, вы первыми бежали, первыми. Стояли на пороге, деньги делить. И мне это стыдно, откровенно стыдно. У меня есть своя позиция и эту позицию буду держать.
Я не хочу комментировать решение суда. Но я готов был поручиться за то, что он не убежит. Это единственное, о чем я могу вам сказать. И никоим образом я не собираюсь обжаловать решение суда или говорить, что кто прав или нет. Это суд только может дать свою оценку. И еще раз уйду, если нужно будет. И не собираюсь от этого отказываться. А люди, которые зарабатывали при нем миллионы в футболе и спорте в целом, сейчас начинают что-то комментировать, рассказывать. Совесть у вас есть? Вы в бедной стране зарабатывали удивительные деньги, которых вы никто не стоите. Может быть, не никто, но большинство из вас. У вас совести просто нет. Это я точно могу сказать вам. Удивительно, что никто даже не попытался выйти в публичную плоскость и сказать честно как было. Потому что никому невыгодно, все боятся. Может ли выйти какой-нибудь человек и сказать, что было не так, как я сказал? А комментировать, хейтиты – легко делать", - сказал Цыганик.
Напомним, что на судебном заседании присутствовали многие работники 1+1 (в том числе и Цыганык), которые предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.
Телепень,своїм висером ти себе похоронив!Бєня-шахрай і казнокрад і він буде сидіти в тюрмі.
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oda1979 (Запорожье)
26.09.2023 в 19:41
Недоверчив Циганику просто глупо. Уважающий себя человек прислушается и осознает
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жека-киев (биг виладж)
26.09.2023 в 19:38
тобто гравці, які грали в фіналі ЛЄ, нікому не потрібні, а своєю зп завдячують лише щедрості Коломойського?
Ой зашквар.
Калініч в Італії 27 потім забив. Селезньов, Коноплянка пішли на хороші гроші. Бузус до сих пір в ЄК забиває.
Цим людям платили і до і після Коломойського. Це мабуть Циганика, крім Коломойського ніхто не цінить
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shura73 (угледар)
26.09.2023 в 19:34
пора искать нового хозяина.иначе от голода помрешь
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Vlad21 (Украина)
26.09.2023 в 19:32
Пан Циганик - ви вже ніколи не будете в Україні відомим експертом, коментатором. Тільки журналюка може наплювати в душу тим футболістам Дніпра та тренерам, яким по цей час так і не виплатили зароблені гроші згідно контрактів. І не важливо хто як грав. Сьогодні ви піддержуєте, що - "Долги віддають слабаки"
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urik (Кривой Рог)
26.09.2023 в 19:23
Ти дивись як воно активізувалось... Шукає нового господаря. Він вас всіх оптом купив,на вагу. Закрий ...оте свій рот , бездара ! Уже всі зрозуміли , що ти " преданный" і тобі страшно...
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kukarekin (Одесса)
26.09.2023 в 19:19
Шкура цыганык, за мойшу пусть скажет народ
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Prideman (Lviv)
26.09.2023 в 19:19
Це ти клоун, починаєш розповідати, що Колома білий і пухнастий...