  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником
В тренде

Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Андрей Николаевич будет работать на международной арене

Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский назначил легенду украинского футбола, экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Читайте такжеЗеленский встретился с Шевченко и Зинченко. Александр стал послом платформы UNITED24. ФОТО

Указ №589/2023 от 26 сентября об этом назначении опубликован на сайте президента.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в мае 2022 года экс-капитан и бывший тренер сборной Украины стал первым амбассадором UNITED24.

По теме
yellow-arrow
FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях
yellow-arrow
Цыганык: Люди, которые зарабатывали при Коломойском миллионы в футболе, сейчас начинают что-то рассказывать
yellow-arrow
Федецкий: То, что Цыганык выступил за Коломойского мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде