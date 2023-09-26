Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником
Андрей Николаевич будет работать на международной арене
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил легенду украинского футбола, экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником.
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Указ №589/2023 от 26 сентября об этом назначении опубликован на сайте президента.
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Напомним, в мае 2022 года экс-капитан и бывший тренер сборной Украины стал первым амбассадором UNITED24.
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