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Евросоюз признал Twitter крупнейшим источником российской дезинформации

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Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова

Евросоюз признал Twitter крупнейшим источником российской дезинформации

фото из свободных источников

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Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова призвала социальные сети усилить бдительность в контексте борьбы против российской дезинформации накануне выборов в странах ЕС.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Такое заявление Йоурова сделала на фоне опубликованных отчетов ЕС о борьбе с фейками крупных технологических компаний, таких как Meta, Google и TikTok.

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"Это оружие массовых манипуляций, которое стоит много миллионов евро и направлено как против россиян, так и против европейцев и остального мира. Наибольшие платформы должны учитывать этот риск. Тем более что следует ожидать активизации Кремля и других перед европейскими выборами", - заявила Йоурова .

Как отмечается, большинство крупных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установка стандартов для проверки фактов. Компании также реализовали пилотный проект для оценки масштабов проблемы.

"X, бывший Twitter, больше не подпадающий под действие кодекса, является платформой с наибольшей долей постов с ложной информацией или дезинформацией... Поэтому мое послание к Twitter: вы должны соблюдать жесткое законодательство, и мы следим за тем, что вы делаете" , – заявила Йоурова.

По ее словам, некоторые платформы уже приступили к борьбе с российской дезинформацией. К примеру, компания Google заявила, что за четыре месяца закрыла более 400 каналов, причастных к операциям российского влияния. В то же время Meta расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Вице-президент ЕК также отметила, что приток российской дезинформации сейчас особенно остро ощущается в Словакии, где в субботу состоятся выборы.

"Словакия была избрана как страна с благоприятной почвой для успеха российских прокремлевских, провоенных нарративов", - сказала она.

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В статье: Илон Маск война с россией
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