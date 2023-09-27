Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве
Еще одно судебное дело против Трампа
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Нью-Йоркский суд постановил, что Дональд Трамп мошенническим путем завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные займы и страховые сделки.
Решение принял во вторник, 26 сентября, судья Артур Энгорон. Оно позволяет открыть крупнейший иск штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября. Также оно делает реальным требование штата о возмещении убытков в размере 250 миллионов долларов.
В то же время Трамп утверждает, что иск генпрокурора Нью-Йорка демократа Летиши Джеймс политически мотивирован и планирует обжаловать решение судьи.
Кроме того, суд приказал применить санкции против адвокатов Трампа за приведение аргументов, которые он ранее отклонял. Каждому из адвокатов необходимо выплатить по 7500 долларов.
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Сейчас против Трампа выдвинуты обвинения по 91 пункту в трех делах. Так, его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениель, подрыве выборов 2020 года и в неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме этого, 2 октября начнется суд по факту завышения Трампом своего состояния.
А накануне президентских праймериз в 2024 году начнется еще один судебный процесс - на этот раз по поводу штурма Капитолия.
СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша - он помилует себя. Сам же экс-президент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.
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