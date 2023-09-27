Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За вторник было ликвидировано еще 320 оккупантов
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.09.23.
За вторник, 26 сентября, было ликвидировано еще 320 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 276990 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 101 единицу техники и вооружения. В частности, добавилась 38 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 8950 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 6337 (+38) ед,
- РСЗО - 792 (0) ед,
- средства ПВО - 534 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4948 (+24) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8792 (+29) ед,
- специальная техника - 927 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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