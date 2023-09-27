Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.09.23.

За вторник, 26 сентября, было ликвидировано еще 320 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 276990 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 101 единицу техники и вооружения. В частности, добавилась 38 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: