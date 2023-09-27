Сильный столб огня. В Подмосковье произошел пожар в районе военного аэродрома

В России в ночь на 27 сентября в Подмосковье в городе Щелково были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о пожаре в районе военного аэродрома "Чкаловский" - об этом сообщают российские телеграм-каналы. В соцсетях ночью писали о столбе пламени в районе военного аэродрома "Чкаловский" и станции Соколовская в Подмосковье.

"В районе станции Соколовская в Подмосковье очевидцы видят столб пламени. В том направлении расположены воинская часть, аэродром Чкаловский", - говорилось в одном из сообщений.

Отмечается, что пожар разгорелся в промзоне, огонь потушили. Позже телеграм-канал ASTRA написал, что "по предварительной информации, горел двухэтажный частный дом". Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграмм-канале пока пожар не комментировал.

Напомним, что на военном аэродроме "Чкаловский", который расположен в Московской области России (31 км от Москвы) группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

По данным украинской разведки, на аэродроме, который тщательно охраняется, неизвестные заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.