УЕФА беспокоит судьба российских детей? Карпаты напомнили об убийстве 16-летнего украинского кипера

"Карпаты" публично осудили решение УЕФА допустить сборные России U-17 к участию в международных турнирах под эгидой организации.

Львовский клуб в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) напомнил историю 16-ти летнего Степана Чубенко - игрока молодежной команды краматорского "Авангарда", которого в 2014 году расстреляли пророссийские сепаратисты.

"Повторный допуск российских команд U-17, потому что "дети должны иметь право играть в футбол"? Степан Чубенко - украинский вратарь, ему навсегда 16 лет. Он был убит в 2014 году пророссийскими сепаратистами. А как же он и сотни детей, убитых Россией? УЕФА, сделка с террористами?", - написала пресс-служба львовян.