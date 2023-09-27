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УЕФА беспокоит судьба российских детей? Карпаты напомнили об убийстве 16-летнего украинского кипера

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Львовяне не остались в стороне

УЕФА беспокоит судьба российских детей? Карпаты напомнили об убийстве 16-летнего украинского кипера

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

"Карпаты" публично осудили решение УЕФА допустить сборные России U-17 к участию в международных турнирах под эгидой организации.

Львовский клуб в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) напомнил историю 16-ти летнего Степана Чубенко - игрока молодежной команды краматорского "Авангарда", которого в 2014 году расстреляли пророссийские сепаратисты.

Читайте такжеУАФ: Решение УЕФА о допуске сборных России U-17 толерирует российскую агрессивную политику

"Повторный допуск российских команд U-17, потому что "дети должны иметь право играть в футбол"?

Степан Чубенко - украинский вратарь, ему навсегда 16 лет. Он был убит в 2014 году пророссийскими сепаратистами. А как же он и сотни детей, убитых Россией?

УЕФА, сделка с террористами?", - написала пресс-служба львовян.

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В статье: Россия УЕФА Степан Чубенко Карпаты (Львов) война с россией
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Источник:
KarpatyLvivFC

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