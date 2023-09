УЕФА беспокоит судьба российских детей? Карпаты напомнили об убийстве 16-летнего украинского кипера

"Карпаты" публично осудили решение УЕФА допустить сборные России U-17 к участию в международных турнирах под эгидой организации.

Львовский клуб в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) напомнил историю 16-ти летнего Степана Чубенко - игрока молодежной команды краматорского "Авангарда", которого в 2014 году расстреляли пророссийские сепаратисты.

Stepan Chubenko, ???????? goalkeeper, is forever 16; he was killed in 2014 by pro-russian separatists. What about him and hundreds of children killed by ?????????@UEFA, deal with terrorists? https://t.co/VfdaivazCB pic.twitter.com/LAnfvoluVF