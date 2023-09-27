УЕФА беспокоит судьба российских детей? Карпаты напомнили об убийстве 16-летнего украинского кипера
Львовяне не остались в стороне
Фото: із відкритих джерел
"Карпаты" публично осудили решение УЕФА допустить сборные России U-17 к участию в международных турнирах под эгидой организации.
Львовский клуб в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) напомнил историю 16-ти летнего Степана Чубенко - игрока молодежной команды краматорского "Авангарда", которого в 2014 году расстреляли пророссийские сепаратисты.
"Повторный допуск российских команд U-17, потому что "дети должны иметь право играть в футбол"?
Степан Чубенко - украинский вратарь, ему навсегда 16 лет. Он был убит в 2014 году пророссийскими сепаратистами. А как же он и сотни детей, убитых Россией?
УЕФА, сделка с террористами?", - написала пресс-служба львовян.
Re-admitting Russian U-17 teams because 'children must have the right to play football'? ????— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) September 26, 2023
Stepan Chubenko, ???????? goalkeeper, is forever 16; he was killed in 2014 by pro-russian separatists. What about him and hundreds of children killed by ?????????@UEFA, deal with terrorists? https://t.co/VfdaivazCB pic.twitter.com/LAnfvoluVF
Популярное сейчас
- Полесье — Днепр-1. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023
- "Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube
- Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео
- Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО