ULTRAOCEANMEN: украинец преодолеет 25 километров для сбора на ВСУ

30 сентября в итальянском городке Палермо состоится один из самых сложных заплывов – ULTRAOCEANMEN. В течение десяти часов тридцать участников со всего мира должны проплыть 25 километров по Средиземному морю в пределах острова Сицилия. Одним из них будет и наш земляк – украинский пловец-любитель Алексей Теряхин. Он планирует не только преодолеть дистанцию, но и привлечь внимание европейцев к полномасштабной войне в Украине.

OCEANMEN – это мировая серия заплывов в открытом море, в которых каждый месяц спортсмены преодолевают разные по объему дистанции в таких самых живописных уголках, как Кюрасао, Дубай, Мадейра и даже Киев.

Для Алексея заплыл на такую ультрабольшую дистанцию не новый – в 2019-м году он стал первым украинцем, преодолевшим Гибралтарский пролив между Испанией и Марокко (за все время по проливу проплыло лишь около 2500 человек). В период подготовки к заплыву Алексей также создал уникальный благотворительный проект под названием "Плыви к цели". Его цель – показать, что, несмотря на отсутствие спортивного прошлого, возможно достижение каких-либо целей. Шесть человек в возрасте 60+, никак не связанные со спортом, должны были тренироваться под наставничеством Алексея, чтобы совершить любительский заплыв OCEANMEN на дистанции в 1.5 и 5 км летом 2020 года на озере Орта в Италии.

Также Теряхин является основателем компании Арсенал Патриота, которая занимается производством украинских бронеплит. С началом войны в 2014-м году они были изготовлены уже почти 100 000 шт. В этом году вместе с Международной волонтерской организацией "Armoured Turtle" и ULTRAOCEANMEN Алексей организует сбор средств на британскую бронированную гусеничную машину скорой помощи FV104 Samaritan для известного подразделения "А" Службы безопасности Украины. Эта техника может быстро добраться и выполнить эвакуацию до четырех раненых военных даже под обстрелами, и, таким образом, обеспечить эвакуацию в пределах золотого часа, спасающего до 90% раненых. Стоимость такого авто в новом состоянии – около $100 тыс. Финальная цель благотворительной кампании – собрать средства на 6 таких скорых.

“ULTRAOCEANMEN продолжает поддерживать Украину и нашу инициативу. В условиях, когда многие спортивные организации возвращают россиян к стартам, надеюсь, что наш сбор поможет спасти многие жизни на фронте”, – прокомментировал будущий старт сам Алексей.

Поддержка благотворительного сбора может значительно повысить шансы на успешную эвакуацию и помочь в сохранении здоровья раненых защитников.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке. PayPal: teryakhin@gmail.com. Поддержите безопасность мира!