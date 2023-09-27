Зеленский: Есть продвижение на Донецком направлении. Другие задумки реализуются

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание и рассказал о ситуации на фронте.

Читайте также Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются.

Получил отчет относительно ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы остановить этот террор", - говорится в сообщении.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Зеленский также сообщил о результате от СБУ: "Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет".