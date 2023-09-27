  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Есть продвижение на Донецком направлении. Другие задумки реализуются
В тренде

Зеленский: Есть продвижение на Донецком направлении. Другие задумки реализуются

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент рассказал о ситуации на фронте

Зеленский: Есть продвижение на Донецком направлении. Другие задумки реализуются

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание и рассказал о ситуации на фронте.

Читайте такжеЗеленский назначил Шевченко своим внештатным советником

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются.

Получил отчет относительно ситуации на Херсонщине. Враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться. Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы остановить этот террор", - говорится в сообщении.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Зеленский также сообщил о результате от СБУ: "Накрыли наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет".

По теме
yellow-arrow
Горан Попов: Когда Милевский выпивал, его голова менялась
yellow-arrow
1 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц
yellow-arrow
ULTRAOCEANMEN: украинец преодолеет 25 километров для сбора на ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде