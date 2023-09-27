1 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц
Утром масштабной минутой молчания почтят тех, кто отдал жизнь за свою страну.
Zelenskiy Official
1 октября Украина впервые будет отмечать День защитников и защитниц в новую дату, утром масштабной минутой молчания почтят тех, кто отдал жизнь за свою страну.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.
"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая государство и украинцев.
"Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута почтения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", − подытожил Зеленский.
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