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Шевченко: Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол UNITED24

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Андрей Шевченко назначен внештатным советников Владимира Зеленского

Шевченко: Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол UNITED24

president.gov.ua

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины. Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрейзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций; среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе "Стемфорд-Бридж" в Лондоне, где мировые звезды футбола принимали участие. Самое главное, мы привлекли много внимания к Украине, которая на сегодняшний день нам очень нужна. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Во время полномасштабной войны мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и чтобы голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира.

Мы должны делать все, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю все для этого", - написал Шевченко в соцсетях.

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В статье: Андрей Шевченко Владимир Зеленский война с россией
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