Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.09.23.

За среду, 27 сентября, было ликвидировано еще 330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277320 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 91 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: