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Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Было ликвидировано еще 330 оккупантов

Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.09.23.

За среду, 27 сентября, было ликвидировано еще 330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277320 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 91 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4679 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 6375 (+38) ед,
  • РСЗО - 793 (1) ед,
  • средства ПВО - 535 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4957 (+9) ед,
  • крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед,
  • специальная техника - 929 (+2) ед.
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В статье: война с россией
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