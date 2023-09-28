Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Было ликвидировано еще 330 оккупантов
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.09.23.
За среду, 27 сентября, было ликвидировано еще 330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277320 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 91 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4679 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 6375 (+38) ед,
- РСЗО - 793 (1) ед,
- средства ПВО - 535 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4957 (+9) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед,
- специальная техника - 929 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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