Ночью враг атаковал Украину 44 ударными беспилотниками. Известны результаты работы ПВО

В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "Шахеды"! К отражению атаки привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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За прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам).За текущие и прошедшие сутки авиация Воздушных Сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.