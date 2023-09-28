Ангелина Калинина проиграла на турнире в Токио в 1/8-й финала
Украинка не смогла справиться с Каролин Гарсией
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В столице Японии Токио проходит хардовый турнир WTA-500, в котором не обошлось и без представительства Украины. В частности, на стадии 1/8-й финала сыграла вторая ракетка Украины Ангелина Калинина. Ее соперницей была представительница топ-10 Каролин Гарсия из Франции.
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Матч не получился слишком боевым. Украинка проиграла в двух сетах, оставив за собой всего семь геймов – 4:6 и 3:6. Первая партия длилась 47 минут, а вторая – 45. Общая продолжительность матча – один час 32 минуты.
Токио. Хард, WTA 500. Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, WTA 10) – Ангелина Калинина (Украина, WTA 28) 2:0 (4:6; 3:6)
Отметим, что на этом турнире для Калининой Гарсия стала второй соперницей. В первом круге украинка прошла американку Эшлин Крюгер. Следует отметить, что между Калининой и Гарсией это был первый матч в истории их очного противостояния.
В следующем круге обидчица Ангелины Калининой сыграет с победительницей пары Дой (Япония)/Саккари (Греция).
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