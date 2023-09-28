Глава Минобороны Франции прибыл в Киев. Обсудит военную помощь
Министр обороны Франции встретится с украинским коллегой
getty images
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Чиновник проведет встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным, в ходе которой стороны обсудят военную помощь Украине.
Французский министр по прибытии в украинскую столицу в четверг 28 сентября посетил в центре Киева мемориал погибшим во время российского вторжения и возложил венок. По данным французских СМИ, Лекорню в Киеве расскажет об эволюции французской помощи нашей стране для отражения широкомасштабной военной агрессии РФ.
Вместе с главой Минобороны Франции также в Киев прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленного партнерства.
Отмечается, что представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.
Популярное сейчас
- Цыганков: Шаг за шагом стараемся сделать наших болельщиков счастливыми
- Ночью враг атаковал Украину 44 ударными беспилотниками. Известны результаты работы ПВО
- Громкий провал Динамо, свершения Довбика и Яремчука в Ла Лиге, новое место работы Гаттузо. Главные новости за 27 сентября
- Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 23:50 Украинские Шевченко: Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол UNITED24
- 21:51 Украинские Швеция не допустит женскую сборную России U-17 к Евро-2024
- 19:15 Украинские Швеция, Финляндия и Дания заявили, что также не будут играть со сборными России U-17