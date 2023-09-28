Глава Минобороны Франции прибыл в Киев. Обсудит военную помощь

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Чиновник проведет встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным, в ходе которой стороны обсудят военную помощь Украине.

Французский министр по прибытии в украинскую столицу в четверг 28 сентября посетил в центре Киева мемориал погибшим во время российского вторжения и возложил венок. По данным французских СМИ, Лекорню в Киеве расскажет об эволюции французской помощи нашей стране для отражения широкомасштабной военной агрессии РФ.

Вместе с главой Минобороны Франции также в Киев прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленного партнерства.

Отмечается, что представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.