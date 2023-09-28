Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев
Генсек НАТО встретился с Зеленским
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Сегодня, 28 сентября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению. Сегодня ваши силы движутся вперед", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Зеленским.
По его словам, Силы обороны сталкиваются с жестокими боями, но они постепенно отвоевывают позиции. Каждый метр, который возвращают украинские войска, - это метр, который теряет Россия, подчеркнул генсек НАТО.
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Столтенберг заявил, что есть резкий контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу, Москва борется за имперские мании.
"Между тем, Россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезана от международных рынков, не участвует в международных саммитах и уменьшает стремление получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея", - сказал генсек.
Столтенберг подчеркнул, что после июльского саммита в Вильнюсе все члены Альянса согласились, что Украина вступит в НАТО. И приняли "три исторических решения, чтобы превратить это в реальность".
"Во-первых, мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование относительно Плана действий по членству. Во-вторых, мы согласовали программу обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с вашими будущими союзниками, полностью переняв доктрину и технику НАТО.
Это часть большого пакета поддержки стоимостью сотни миллионов евро ежегодно. В-третьих, мы укрепляем наши политические связи до беспрецедентного уровня, создали Совет Украина - НАТО, куда мы приходим, чтобы найти поддержку и вместе принимать решения", - отметил Генсек.
Ранее стало известно, что в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Также в Офисе президента сообщили о прибытии в Киев новоназначенного министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
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