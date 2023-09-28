Легион Свобода России: Наши группы сейчас работают на территории Белгородской области, идет бой

Российские добровольцы в четверг, 28 сентября, ведут бой на территории Белгородской области РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Легион "Свобода России".

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны, идет бой, все детали после", - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили о бое "между пограничниками РФ и украинской ДРГ" на линии разграничения.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В оперштабе также заявили, что в селе Староселье введен режим чрезвычайного положения.

"Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает", - отмечается в сообщении оперштаба.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что рейды бойцов Российского добровольческого корпуса, воюющих на стороне Украины, на приграничные районы РФ участятся и станут более масштабными.