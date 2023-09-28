Россияне модифицировали "шахеды": сменили двигатель, корпус и маркировку. ФОТО

В новых "шахедах" - другая страна-производитель двигателя, композитный фюзеляж вместо цельнолитого и другая маркировка.

Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык, сообщает АрміяInform.

Он показал "обновленную" версию Shahed-136.

"Собственно, они все идентичны тому, что имел данный дрон-камикадзе в предыдущих комплектациях. За исключением двигателя. Правда, речь идет только об изменении страны-производителя - возможности MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такие же, как и у предыдущего Mado MD550" , – рассказал Рудык.

Также изменился способ изготовления корпуса. К лету 2023 года у "шахедов" были цельнолитые корпуса – нынешняя модификация имеет композитный фюзеляж. Изменилась маркировка – другими стали шрифт и серия.

Кроме корпуса, изменения претерпел его наполнитель. Если раньше использовались печатные "соты", то теперь – вполне плотный материал, похожий на монтажную пену.

"Исследования нашего Центра показали, что функционально оба типа наполнителя не отличаются. Предполагаем, такая замена обусловлена стремлением снизить затраты на изготовление, так сказать, внешней оболочки барражирующего боеприпаса", - пояснил Рудык.

При этом изменения не привели к модернизации тактико-технических характеристик Shahed-136.

"На первый взгляд, эта трансформация носит косметический характер. Однако она может свидетельствовать о стремлении россиян наладить серийное производство данного БПЛА", - подытожил офицер.