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В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО

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Чья это ракета, пока что неизвестно

В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО

newsmaker.md

Новина українською

В озере возле молдавского села Фарладан Каушанского района обнаружены фрагменты ракеты.

Об этом сообщает NewsMaker.

В Министерстве внутренних дел Молдавии заявили, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы.

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О находке сообщила пресс-секретарь полиции города Новые Анены Марианна Диденко.

Она также подчеркнула, что на место выехали специалисты, проверяющие обнаруженные обломки.

"Периметр оцепили, проводятся необходимые исследования и подводные работы", - отметили в полиции.

В Генинспекторате чрезвычайных ситуаций отметили, что обломки ракеты в озере были обнаружены накануне, 27 сентября.

В водоем отправили группу спасателей, но на ночь работы приостановили. Утром 28 сентября поиски всех частей ракеты были возобновлены.

В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО - изображение 1В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО - изображение 2В озере в Молдове обнаружили обломки ракеты. ФОТО - изображение 3
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