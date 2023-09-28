Украина стала одним из членов Совета управляющих МАГАТЭ
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский
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Украина избрана в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украина будет входить в него в ближайшие два года.
Об этом сообщает Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина избрана в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", - написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина остается надежным партнером в сфере атомной энергетики.
"Мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления глобальной ядерной безопасности. Мы все должны работать вместе, все в мире, кто ценит безопасность, чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, который Россия пытается нормализовать", - добавил он.
Зеленский уверен, что ядерная безопасность и защищенность должны быть гарантированы.
Совет управляющих МАГАТЭ - один из двух руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Генеральной конференцией государств-членов. Совет управляющих собирается пять раз в год, представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности агентства и бюджету, назначает генерального директора МАГАТЭ, который затем утверждается Генеральной конференцией. Например, в 2017-2018 годах в состав Совета управляющих входили 35 стран.
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