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Норвегия заявила, что также не будет играть с любыми российскими командами

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В такую коалицию входят уже девять европейских стран

Норвегия заявила, что также не будет играть с любыми российскими командами

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Федерация футбола Норвегии заявили, что норвежские сборные не будут играть со сборными России, несмотря на решение УЕФА. Об этом заявляет норвежская федерация футбола.

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"Мы не знали, что этим вопросом должна заниматься УЕФА, и мы должны ожидать лучших решений от УЕФА по такому важному вопросу. Мы придерживаемся нашей позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока идет война.

Это отношение, которое объединяет весь норвежский спорт в солидарности с Украиной, которое также следует рассматривать как часть санкций, вокруг которых объединилась Европа.

В основном мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть изгнаны из футбола или других арен из-за действий взрослых и власти. Футбол должен объединять, а не разъединять.

Однако мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком трудно отделить национальный футбол от российского народа и потребности режима использовать футбол как часть своей пропаганды, и что глупо делать такое отступление сейчас без исследования того, как в таком решении будут учтены соображения нейтралитета и солидарности.

Мы должны ожидать лучшего управления делами со стороны УЕФА в таком важном и принципиальном вопросе", - сказала президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.

После такого решения УЕФА о том, что не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях заявили федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании и Англии.

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В статье: война с россией
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