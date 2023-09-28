"Есть субординация, главный тренер, но там уже перешло на личное", - Игорь Шуховцев рассказал о конфликте с Остапом Маркевичем

Известный в прошлом украинский вратарь Игорь Шуховцев, который сейчас занимается тренерской работой, вспомнил нюансы работы с Остапом Маркевичем в "Мариуполе".

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– До войны вы работали еще в УПЛ-овском "Мариуполе", вы там не сработались с Остапом Маркевичем.

– Мы полтора года работали вместе. В Турции произошел конфликт. Все понимаю – есть субординация, есть главный тренер, но там уже перешло на личное.

Я, как всегда, говорю, что какой-то авторитет жизненный, футбольный опыт я зарабатываю не для того, чтобы его запачкать.

Грубо говоря, у нас на личной почве произошел конфликт. Я развернулся, уехал, 19 февраля приехал в Мариуполь. Зашел к Санину, сказал, что претензий нет.

Сел в машину и приехал 20-го домой, в Одессу. 24-го началось это горе у нас.

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– За это время вы помирились с Остапом?

– Нет. У каждого своя жизнь. Они сейчас с Мироном Богдановичем в "Карпатах" работают – дай Бог им развития, успеха.

– Я так понимаю, у вас какая-то бытовая история случилась? Или это на какой-то тренерской почве?

– На тренерской, да. Я просто не очень хочу вдаваться в подробности.

– Но такого нет, что вы ему желаете зла, он – вам?

– Нет-нет, Боже упаси.

– Если бы вы встретились, то…

– Я бы поздоровался с ним. Обниматься точно не полез бы, но руку подал бы – да и все. Просто уважение есть, я не люблю, когда это уважение затаптывают ногами. Смысл? Иди своей дорогой – я своей.