Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета
Об этом заявил польский министр юстиции Збигнев Зебро
фото из свободных источников
В правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.
Об этом сообщает "
"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, который категорически указывает на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – сказал польский министр.
Министр также указал, что "сожалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.
Зебро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".
Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.
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