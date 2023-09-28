Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета

В правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на заявление польского министра юстиции Збигнева Зебро, которого цитирует Onet.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, который категорически указывает на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – сказал польский министр.

Министр также указал, что "сожалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.

Зебро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.