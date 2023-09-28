Шевченко: Сильнее ли я Бейла в гольфе? Мы на одном уровне
Андрей Николаевич примет участие в Кубке Райдера
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Легенда украинского футбола и большой поклонник гольфа Андрей Шевченко рассказал об организации Кубка Райдера – своеобразного матча всех звезд по гольфу.
"Я остаюсь в футболе, потому что здесь мое будущее.
Поле Марко Симоне подготовлено очень хорошо, с чем я всех поздравляю: это будет замечательный Кубок Райдера. Я рад, что Италия подготовила для нас такое хорошее событие. Но, к сожалению, мне не удастся посмотреть его вживую, ведь мне нужно домой, меня ждут дети.
Сильнее ли я в гольфе, чем Гарет Бэйл (валлицец также примет участие в турнире, - прим.)? У нас одинаковый гандикап на турнире, поэтмоу мы на одном уровне", - сказал Шевченко.
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