УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд
УАФ направила всем европейским федерациям письмо с просьбой о бойкоте
Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским национальным футбольным федерациям с призывом бойкотировать матчи с российскими юниорскими сборными, сообщает The Times.
Напомним, что ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.
"УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России [если таковые будут запланированы]. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине", - говорится в тексте письма.
Также УАФ официально обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение и обеспечить сохранение полного запрета в силе. Украинская ассоциация добавляет, что в Украине в результате войны, развязанной РФ, было убито или ранено 1600 детей.
Отдельно отметим, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях, заявили федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Англии.
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