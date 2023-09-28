  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд
В тренде

УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

УАФ направила всем европейским федерациям письмо с просьбой о бойкоте

УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд

Фото: УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским национальным футбольным федерациям с призывом бойкотировать матчи с российскими юниорскими сборными, сообщает The Times.

Читайте такжеНорвегия заявила, что также не будет играть с любыми российскими командами

Напомним, что ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.

"УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России [если таковые будут запланированы]. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине", - говорится в тексте письма.

Также УАФ официально обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение и обеспечить сохранение полного запрета в силе. Украинская ассоциация добавляет, что в Украине в результате войны, развязанной РФ, было убито или ранено 1600 детей.

Отдельно отметим, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях, заявили федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Англии.

По теме
yellow-arrow
Ирландия присоединилась к бойкоту российских команд
yellow-arrow
Гутцайт покинет должность министра спорта, он хочет забрать в НОК часть полномочий и финансов
yellow-arrow
Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА УАФ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде