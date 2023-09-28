УАФ призвала все европейские футбольные федерации бойкотировать возможные матчи российских команд

Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским национальным футбольным федерациям с призывом бойкотировать матчи с российскими юниорскими сборными, сообщает The Times.

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Напомним, что ранее УЕФА принял решение допустить к международным соревнованиям сборные России U-17.

"УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России [если таковые будут запланированы]. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине", - говорится в тексте письма.

Также УАФ официально обратилась к УЕФА с просьбой пересмотреть свое решение и обеспечить сохранение полного запрета в силе. Украинская ассоциация добавляет, что в Украине в результате войны, развязанной РФ, было убито или ранено 1600 детей.

Отдельно отметим, что о том, что их команды не будут играть с россиянами в любых возрастных категориях, заявили федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Англии.