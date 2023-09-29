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Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе

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В здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос

Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе

фото из соцсетей

Новина українською

Здание штаба российского Черноморского флота в Севастополе получило значительные повреждения в результате удара украинских военных.

Об этом сообщает "Агентство. Новости" в Telegram.

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Издание обнародовало фото штаба, сделанное вблизи. На нем можно увидеть масштаб разрушений.

"На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", - уточняют журналисты.

Напомним, что 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

По сообщению Сил специальных операций, в результате поражения штаба ЧФ РФ ликвидировано 35 офицеров, и среди них - командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе - изображение 1
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В статье: война с россией
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