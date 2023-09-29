Официально: Украинские пилоты начали проходить языковые курсы в США в рамках овладения F-16
Дело сдвинулось с мертвой точки
Getty Images / Global Images Ukraine
В США стартовала подготовка украинских пилотов для освоения американских истребителей F-16. В настоящее время несколько украинских пилотов проходят языковые курсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Сабрины Сингх на пресс-конференции.
По словам представителя Пентагона, курсы английского проходят в американском штате Техас. Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.
"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", - отметила Сингх.
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Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.
Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия также передадут самолеты украинской армии. Речь идет о как минимум 61 истребителе.
США также согласились обучать украинских пилотов. Начало учебы было запланировано на октябрь на базе Национальной гвардии в штате Аризона. Но сначала украинцы должны были пройти языковые курсы в Техасе.
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