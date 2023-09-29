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Шевченко: Интер хорошо начал сезон. Надеюсь, Милан составит ему конкуренцию в сезоне

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Но пока что говорить о претендентах на Скудетто еще рано

Шевченко: Интер хорошо начал сезон. Надеюсь, Милан составит ему конкуренцию в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола, экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко спрогнозировал борьбу в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

"Кто будет противником "Интера" в Серии А? В течение сезона всегда наступает момент, когда оформляются претенденты на борьбу за чемпионство. Но на данный момент слишком рано об говорить.

"Интер" очень хорошо провел начало сезона. В этом сезоне это дает им возможность со спокойной душой смотреть в будущее. Но я думаю, что другие команды ускорятся. Конечно, ожидаю, что "Милан" сделает то же самое", - сказал Шеченко.

Напомним, что после 6 туров "Интер" и "Милан" возглавляют таблицу, имея в активе по 15 очков, при этом "Милан" в очном матче уступил "Интеру" со счетом 1:5.

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В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
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Источник:
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