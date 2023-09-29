Шевченко: Интер хорошо начал сезон. Надеюсь, Милан составит ему конкуренцию в сезоне

Легенда украинского футбола, экс-форвард " Милана " Андрей Шевченко спрогнозировал борьбу в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

"Кто будет противником "Интера" в Серии А? В течение сезона всегда наступает момент, когда оформляются претенденты на борьбу за чемпионство. Но на данный момент слишком рано об говорить.

"Интер" очень хорошо провел начало сезона. В этом сезоне это дает им возможность со спокойной душой смотреть в будущее. Но я думаю, что другие команды ускорятся. Конечно, ожидаю, что "Милан" сделает то же самое", - сказал Шеченко.