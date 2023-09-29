Шевченко: Интер хорошо начал сезон. Надеюсь, Милан составит ему конкуренцию в сезоне
Но пока что говорить о претендентах на Скудетто еще рано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-форвард "
"Кто будет противником "Интера" в Серии А? В течение сезона всегда наступает момент, когда оформляются претенденты на борьбу за чемпионство. Но на данный момент слишком рано об говорить.
"Интер" очень хорошо провел начало сезона. В этом сезоне это дает им возможность со спокойной душой смотреть в будущее. Но я думаю, что другие команды ускорятся. Конечно, ожидаю, что "Милан" сделает то же самое", - сказал Шеченко.
Напомним, что после 6 туров "Интер" и "Милан" возглавляют таблицу, имея в активе по 15 очков, при этом "Милан" в очном матче уступил "Интеру" со счетом 1:5.
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