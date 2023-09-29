Кулеба: В Польше раскручивается тезис о якобы неблагодарности украинцев - это откровенная неправда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "ложным нарративом" заявления о том, что Украина якобы "неблагодарна" Польше за помощь.

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Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю стратегически угрожающим не нынешнюю проблему с зерном - она будет решена, а то, что активно раскручивается нарратив о якобы неблагодарности украинцев. Это откровенная неправда. Украина очень искренне и глубоко благодарна польскому народу и польскому правительству, подставившему с начала российской агрессии плечо и открыл объятия. Мы об этом говорили 100 раз и еще 100 раз скажем. Но то, что в головы поляков закладывают нарратив о неблагодарности Украины и украинцев, на самом деле может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности", - сказал Кулеба.

По словам министра, речь идет не только о последствиях для отношений между народами Украины и Польши, но и о негативных последствиях "для безопасности украинцев, поляков и Европы в целом".