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Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Было ликвидировано еще 340 оккупантов

Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.09.23.
За четверг, 28 сентября, было ликвидировано еще 340 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277660 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 97 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 34 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4687 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 6409 (+34) ед,
  • РСЗО - 794 (+1) ед,
  • средства ПВО - 536 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4991 (+21) ед,
  • крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед,
  • специальная техника - 930 (+1) ед.
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