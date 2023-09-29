Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.09.23.

За четверг, 28 сентября, было ликвидировано еще 340 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277660 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 97 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 34 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: