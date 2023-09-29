Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Было ликвидировано еще 340 оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.09.23.
За четверг, 28 сентября, было ликвидировано еще 340 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 277660 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 97 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 34 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4687 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 6409 (+34) ед,
- РСЗО - 794 (+1) ед,
- средства ПВО - 536 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4991 (+21) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед,
- специальная техника - 930 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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