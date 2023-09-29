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Сегодня Андрей Шевченко отмечает 47-летие

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Экс-капитан и тренер сборной Украины принимает поздравления

Сегодня Андрей Шевченко отмечает 47-летие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 сентября свой день рождения отмечает легендарный украинский футболист и тренер Андрей Николаевич Шевченко. Сегодня ему исполняется 47 лет. Шевченко возглавлял национальную сборную Украины - с 2016 года по август 2021-го, а также итальянский "Дженоа" - с ноября 2021-го по январь 2022-го.

В мае 2022 года он стал первым амбассадором UNITED24.

Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги.

На днях Андрей Николаевич был назначен внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.

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В статье: Андрей Шевченко
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