Сегодня Андрей Шевченко отмечает 47-летие
Экс-капитан и тренер сборной Украины принимает поздравления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 сентября свой день рождения отмечает легендарный украинский футболист и тренер Андрей Николаевич Шевченко. Сегодня ему исполняется 47 лет. Шевченко возглавлял национальную сборную Украины - с 2016 года по август 2021-го, а также итальянский "Дженоа" - с ноября 2021-го по январь 2022-го.
В мае 2022 года он стал первым амбассадором UNITED24.
Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.
В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги.
На днях Андрей Николаевич был назначен внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.
???????? Вітаємо з Днем народження Андрія Шевченка, вихованця «Динамо», який блискуче виступав за наш клуб у 1993-99, 2009-2012 рр., володаря «Золотого м'яча» 2004 року! 4️⃣7️⃣ pic.twitter.com/o0TrbuvBVF— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 29, 2023
May your day be as legendary as your goals, Andriy ????????#SempreMilan pic.twitter.com/DENNPIVfCC— AC Milan (@acmilan) September 29, 2023
Популярное сейчас
- Кривцов проиграл в финале, Барселону обвинили во взяточничестве, а у Кременя новый главный тренер. Главные новости за 28 сентября
- Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе
- Серия А. Дженоа без Малиновского разгромила Рому, Фиорентина упустила победу
- Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
- 01:14 Украинские Шевченко: Интер хорошо начал сезон. Надеюсь, Милан составит ему конкуренцию в сезоне
- 23:13 Украинские Шевченко: Сильнее ли я Бейла в гольфе? Мы на одном уровне
- 23:50 Украинские Шевченко: Позиция внештатного советника — продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол UNITED24