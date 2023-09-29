СБУ атаковала электроподстанцию, которая питала военные объекты в Курской области, - источники

Служба безопасности Украины устроила россиянам новый "блэкаут" в Курской области. Была атакована электрическая подстанция. Именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Источники отметили, что благодаря очередной спецоперации СБУ оккупанты начинают понимать, что блэкаут - это уже реальность для россиян, которая уже стоит у них на пороге.

"Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка", - добавили источники в спецслужбах.

Напомним, что этой ночью в Курской области заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбила не менее 10 беспилотников.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, в РФ уже же сообщили, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.