СБУ атаковала электроподстанцию, которая питала военные объекты в Курской области, - источники
В результате без света остались пять населенных пунктов и больница
СБУ
Служба безопасности Украины устроила россиянам новый "блэкаут" в Курской области. Была атакована электрическая подстанция. Именно к ней в том числе были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.
Источники отметили, что благодаря очередной спецоперации СБУ оккупанты начинают понимать, что блэкаут - это уже реальность для россиян, которая уже стоит у них на пороге.
"Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка", - добавили источники в спецслужбах.
Напомним, что этой ночью в Курской области заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбила не менее 10 беспилотников.
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Впрочем, в РФ уже же сообщили, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.
Джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили, що атака дронів на електропідстанцію у Курській області Росії була черговою спецоперацією СБУ. Деталі тут: https://t.co/exLA1RKDVP#Russia #Kursk pic.twitter.com/rIULLUaXGs— РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 29, 2023
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