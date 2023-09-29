Украинское дерби в полуфинале ESL Pro League Season 18. Monte сыграют против NaVi
Одна из команд выйдет в гранд-финал турнира
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Вчера сформировалась первая полуфинальная пара. В первом поединке 1/2 состоится украинское дерби: Monte и Natus Vincere разыграют путевку в гранд-финал.
Напомним, в четвертьфинале команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) уверенно
Поединок между Monte и Natus Vincere пройдет 30-го сентября. Начало встречи - 16:30. Следить за ходом поединка можно будет с помощью
Ситка плей-офф турнира на данный момент выглядит так:
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