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Украинское дерби в полуфинале ESL Pro League Season 18. Monte сыграют против NaVi

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Одна из команд выйдет в гранд-финал турнира

Украинское дерби в полуфинале ESL Pro League Season 18. Monte сыграют против NaVi

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В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Вчера сформировалась первая полуфинальная пара. В первом поединке 1/2 состоится украинское дерби: Monte и Natus Vincere разыграют путевку в гранд-финал.

Напомним, в четвертьфинале команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) уверенно разобралась с лидером рейтинга HLTV - Team Vitality (2:0). В свою очередь коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) переиграл Eternal Fire (2:0).

Поединок между Monte и Natus Vincere пройдет 30-го сентября. Начало встречи - 16:30. Следить за ходом поединка можно будет с помощью трансляции украинской киберспортивной организации Maicast на платформе Twich.

Ситка плей-офф турнира на данный момент выглядит так:

Украинское дерби в полуфинале ESL Pro League Season 18. Monte сыграют против NaVi - изображение 1
Графика Maincast
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В статье: киберспорт Natus Vincere Monte
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