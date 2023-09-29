Орбан заявил, что не знает размеры территории Украины, чтобы принять ее в ЕС. Киев ответил
Премьер Венгрии в своем репертуаре
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно найти ответы на "слишком сложные вопросы", прежде чем Европейский Союз сможет начать переговоры о членстве Украины. В частности, Орбан переживает о том, что "не знает, насколько велика территория" Украины, потому что война еще продолжается. Украинская сторона отреагировала на это (вероятно) иронически.
Слова Орбана цитирует Reuters.
"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается. Мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают… Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", – сказал венгерский лидер.
Орбан отметил, что ЕС должен решить, может ли он "серьезно рассматривать" членство страны, находящейся сейчас в состоянии войны. По его мнению, стоит ответить на "слишком длинные и сложные вопросы", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины.
В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на такие слова Орбана, проинформировав его, что границы Украины международно признаны и не изменялись с 1991 года.
"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ", — написал спикер МИД Олег Николенко.
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