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Орбан заявил, что не знает размеры территории Украины, чтобы принять ее в ЕС. Киев ответил

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Премьер Венгрии в своем репертуаре

Орбан заявил, что не знает размеры территории Украины, чтобы принять ее в ЕС. Киев ответил

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно найти ответы на "слишком сложные вопросы", прежде чем Европейский Союз сможет начать переговоры о членстве Украины. В частности, Орбан переживает о том, что "не знает, насколько велика территория" Украины, потому что война еще продолжается. Украинская сторона отреагировала на это (вероятно) иронически.

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Слова Орбана цитирует Reuters.

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается. Мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают… Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", – сказал венгерский лидер.

Орбан отметил, что ЕС должен решить, может ли он "серьезно рассматривать" членство страны, находящейся сейчас в состоянии войны. По его мнению, стоит ответить на "слишком длинные и сложные вопросы", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины.

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на такие слова Орбана, проинформировав его, что границы Украины международно признаны и не изменялись с 1991 года.

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ", — написал спикер МИД Олег Николенко.

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В статье: Виктор Орбан война с россией
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