Россияне сбили свой же истребитель СУ-35 под Токмаком. ВИДЕО

В Запорожской области силы противовоздушной обороны русских захватчиков сбили свой же истребитель.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал monitor. По их данным, оккупанты уничтожили свой самолет в небе над оккупированным Токмаком. "Из хороших новостей - минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", - говорится в сообщении.

Между тем, российский провоенный паблик "Fighterbomber" опубликовал фотографию истребителя Су-35 и написал: "Вечного полета, брат".

Также в сети стали появляться видео поражения самолета.

Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей ВВС России и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.