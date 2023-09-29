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Россияне сбили свой же истребитель СУ-35 под Токмаком. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Такой себе friendly fire

Россияне сбили свой же истребитель СУ-35 под Токмаком. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Запорожской области силы противовоздушной обороны русских захватчиков сбили свой же истребитель.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал monitor. По их данным, оккупанты уничтожили свой самолет в небе над оккупированным Токмаком. "Из хороших новостей - минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", - говорится в сообщении.

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Между тем, российский провоенный паблик "Fighterbomber" опубликовал фотографию истребителя Су-35 и написал: "Вечного полета, брат".

Также в сети стали появляться видео поражения самолета.

Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей ВВС России и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницький)
29.09.2023 в 18:06
Маловато. Давайте ще!
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