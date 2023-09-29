Россияне сбили свой же истребитель СУ-35 под Токмаком. ВИДЕО
Такой себе friendly fire
фото из свободных источников
В Запорожской области силы противовоздушной обороны русских захватчиков сбили свой же истребитель.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал monitor. По их данным, оккупанты уничтожили свой самолет в небе над оккупированным Токмаком. "Из хороших новостей - минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", - говорится в сообщении.
Между тем, российский провоенный паблик "Fighterbomber" опубликовал фотографию истребителя Су-35 и написал: "Вечного полета, брат".
Также в сети стали появляться видео поражения самолета.
Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей ВВС России и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.
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