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В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО

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Теперь мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы

В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО

facebook.com/pol.kyivregion

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В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили, оставленный оккупантами, зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и боеприпасы к нему.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно получили и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров.

По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

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Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местоположение боеприпасов к комплексу - их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигурантам сообщено о подозрении (ч.1 ст.263 УКУ). Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО - изображение 1
В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО - изображение 2В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО - изображение 3В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО - изображение 4В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО - изображение 5
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