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Усик и Фьюри подписали контракт на бой абсолюта

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Бой может состояться 23 декабря в Саудовской Аравии

Усик и Фьюри подписали контракт на бой абсолюта

фото из свободных источников

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой.

По данным инсайдеров, он может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

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28 октября Фьюри проведет поединок с Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.

26 августа Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2023 в 20:11
Усик не каких поблажек Фьюри дашь ему 20%это ему за твоё унижение и его хамства --не захочет пусть идёт куда пошёл русский корабль москва--только не унижайся ты N 1
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