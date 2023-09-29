Усик и Фьюри подписали контракт на бой абсолюта
Бой может состояться 23 декабря в Саудовской Аравии
фото из свободных источников
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой.
По данным инсайдеров, он может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
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28 октября Фьюри проведет поединок с Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.
26 августа Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа.
The one the world was waiting for...— Top Rank Boxing (@trboxing) September 29, 2023
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