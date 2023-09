Усик и Фьюри подписали контракт на бой абсолюта

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на бой.

По данным инсайдеров, он может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

28 октября Фьюри проведет поединок с Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии.

26 августа Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа.

