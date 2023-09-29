Посол ЕС назвала "реалистичным" срок интеграции Украины в Союз к 2030 году

Новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году, по ее словам, 2030 год - реалистичный срок.

Об этом Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

"То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней", – отметила она.

"Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный срок. Но он возможен если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ – а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью", – пояснила посол.

В то же время, по ее словам, для этого нужны не только те реформы, которые должна осуществить Украина.

"Сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – сказала Матернова.

Она также отметила, что в случае Украины важную роль играет геополитика.

"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасные события 24 февраля и все последующее. Поэтому геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", – сказала посол.