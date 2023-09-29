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Украина пошла на уступки Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

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Украина приостановила статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank

Украина пошла на уступки Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Фото: Газета.УА/автор невідомий

Новина українською

Национальное агентство по предотвращению коррупции в пятницу объявило о приостановлении статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чего неоднократно требовал Будапешт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайт НАПК.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пятерых греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

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"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией", – отмечает НАПК, не уточняя подробностей.

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Там прямо объяснили, что надеются в ответ на разблокирование Венгрией транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира и отказ Греции от блокирования будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

В то же время, подчеркивают в НАПК, исключение греческих компаний и венгерского банка из перечня международных спонсоров войны будет зависеть от выполнения условий сотрудничества с Россией.

Напомним, что в мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактическое признание так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

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В статье: война с россией
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