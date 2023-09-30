  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой
В тренде

"Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой

Общие новости
(1 голосов)

Ждем бой

"Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой

фото из свободных источников

Новина українською

Чемпионы в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (WBC, 33-0-1, 24 KO) и Александр Усик (WBA, WBO, IBO и IBF, 21-0, 14 КО) прокомментировали подписание контракта на объединительный бой.

Читайте такжеУсик и Фьюри подписали контракт на бой абсолюта

"Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Бой за абсолют. Это эпоха цыганского короля. Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это", – сказал Фьюри.

"Скоро. Готов драться", – сказал Усик.

Напомним, что бой может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО
yellow-arrow
Украина пошла на уступки Венгрии чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС
yellow-arrow
В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили ЗРК ТОР оккупантов и ракеты к нему. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде