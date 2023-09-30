"Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой

Чемпионы в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (WBC, 33-0-1, 24 KO) и Александр Усик (WBA, WBO, IBO и IBF, 21-0, 14 КО) прокомментировали подписание контракта на объединительный бой.

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"Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю.

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Бой за абсолют. Это эпоха цыганского короля. Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это", – сказал Фьюри.

"Скоро. Готов драться", – сказал Усик.

Напомним, что бой может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.