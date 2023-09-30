Бан Ракицкого, спарринг-партнер РФ, травма Назаренко, клиншит Трубина. Главные новости за 29.09

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение об удалении защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в матче 8-го тура УПЛ с "Рухом". Он получил дисквалификацию на два матча (за серьезное игровое нарушение), из которых на один матч – условно. Ярослав уже пропустил один поединок – кубковый с "Вересом" (3:0) и таким образом сможет сыграть против "Ворсклы" в субботу, 30 сентября.

Хавбек команды Александр Назаренко получил травму в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Днепром-1" (1:1, 5:4 в серии пенальти). После обследования и комплекса медицинских процедур стало понятно, что, к счастью, Александр избежал травмы крестообразных связок. Окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава. Игроку может потребоваться от 2 месяцев лечения.

Сборная России, которая отстранена от официальных матчей, нашла себе нового спарринг-партнера. Агрессор сыграет со сборной Кении, как сообщают российские СМИ. Отметим, что сборную Кении ФИФА трижды дисквалифицировала из-за вмешательства правительства в ее деятельность. В рейтинге ФИФА эта африканская команда занимает 109 место. Матч состоится 16 октября на поле одного из турецких отелей.

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22-летний футболист "Ниццы" Алексис Бека-Бека угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян. Клуб отправил на место психолога, там дежурили все возможные экстренные службы. Движение было перекрыто, из-за этого образовалась 5-километровая пробка. Через два часа пожарные сняли его с опасного места. Сейчас Бека-Бека в безопасности.

Как работодатель Антони, "Манчестер Юнайтед" решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий. Напомним, 10 сентября "МЮ" отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки.

В 2016-м Серхио Рамос и 9-летний Ламин Ямал вместе выходили на поле перед поединком Эль-Класико. В сентябре 2023-го они вышли играть друг против друга как соперники и Рамос отметился автоголом после скидки... Ямала. Вот такая ирония судьбы. "Барселона" минимально одолела "Севилью" (1:0).

"Бенфика" Трубина минимально победила "Порту". Анатолий был одним из лучших на поле в составе обеих команд и получил первый клиншит в футболке орлов. "Порту" уже на экваторе первого тайма остался вдесятером. Трубин несколько раз классно выручил Бенфику. Единственный гол во второй половине встречи забил Ди Мария.