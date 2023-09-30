Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.09.23.

За пятницу, 29 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 278130 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 92 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: