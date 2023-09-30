  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
В тренде

Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Было ликвидировано еще 470 оккупантов

Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.09.23.

За пятницу, 29 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 278130 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 92 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8984 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 6447 (+38) ед,
  • РСЗО - 796 (+2) ед,
  • средства ПВО - 537 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5006 (+15) ед,
  • крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8854 (+18) ед,
  • специальная техника - 932 (+2) ед.
По теме
yellow-arrow
Ночью силы обороны уничтожили 30 ударных БпЛА Shahed, в Винницкой области есть попадание
yellow-arrow
Бан Ракицкого, спарринг-партнер РФ, травма Назаренко, клиншит Трубина. Главные новости за 29 сентября
yellow-arrow
Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде