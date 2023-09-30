Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Было ликвидировано еще 470 оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.09.23.
За пятницу, 29 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 278130 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 92 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 38 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4691 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8984 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 6447 (+38) ед,
- РСЗО - 796 (+2) ед,
- средства ПВО - 537 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5006 (+15) ед,
- крылатые ракеты - 1529 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8854 (+18) ед,
- специальная техника - 932 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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