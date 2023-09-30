Ночью силы обороны уничтожили 30 ударных БпЛА Shahed, в Винницкой области есть попадание
Всего было зафиксировано 40 вражеских ударных БпЛА
Генштаб
В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления (мыс Чауда - ВОТ Крым).
Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей, сообщают Воздушные силы ВС Украины.
В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Борзов.
"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Потребности в эвакуации населения нет", – сообщил Сергей Борзов, добавив, что информации о пострадавших не поступало.
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