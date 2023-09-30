  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью силы обороны уничтожили 30 ударных БпЛА Shahed, в Винницкой области есть попадание
В тренде

Ночью силы обороны уничтожили 30 ударных БпЛА Shahed, в Винницкой области есть попадание

Общие новости
(1 голосов)

Всего было зафиксировано 40 вражеских ударных БпЛА

Ночью силы обороны уничтожили 30 ударных БпЛА Shahed, в Винницкой области есть попадание

Генштаб

Новина українською

В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления (мыс Чауда - ВОТ Крым).

Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей, сообщают Воздушные силы ВС Украины.

В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Борзов.

"Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Потребности в эвакуации населения нет", – сообщил Сергей Борзов, добавив, что информации о пострадавших не поступало.

По теме
yellow-arrow
Еще на 38 артиллерийских систем меньше. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Бан Ракицкого, спарринг-партнер РФ, травма Назаренко, клиншит Трубина. Главные новости за 29 сентября
yellow-arrow
Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде