ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны

Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории одной из областей Украины.

Несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два военнослужащих десантно - штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории, где участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям.

Было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих, подготовку и проведение которой поручили спецподразделению ВМС "Ангелы". В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы.

Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.