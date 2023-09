Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства

Румынские армейские радары зафиксировали возможное несакционированное нарушение своего воздушного пространства в пятницу ночью, сообщает Министерство Обороны Румынии.

В ночь на субботу украинские города в дельте Дуная снова были атакованы ударными БпЛА "Shahed-131/136" . Румынские устройства зафиксировали сигнал на своей территории вблизи города Галац.

Жители жудца Галац и жудца Тульча в Румынии получили оповещение о тревоге и необходимости пройти в укрытие. Коснулась тревога и участников матча чемпионата Румынии между "Оцелулом" и "Динамо" Бухарест.

Surreal moment after Oțelul - Dinamo. Russian bombardment alert on all the phones during Dorinel Munteanu's post-match speech.

"Pieces of material might fall from the sky. Find a safe space", it read. Context in the following tweet. pic.twitter.com/zsQQ1a9NVs