Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства
Но никаких обломков найдено не было
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Румынские армейские радары зафиксировали возможное несакционированное нарушение своего воздушного пространства в пятницу ночью, сообщает Министерство Обороны Румынии.
В ночь на субботу украинские города в дельте Дуная снова
Жители жудца Галац и жудца Тульча в Румынии получили оповещение о тревоге и необходимости пройти в укрытие. Коснулась тревога и участников матча чемпионата Румынии между "Оцелулом" и "Динамо" Бухарест.
Surreal moment after Oțelul - Dinamo. Russian bombardment alert on all the phones during Dorinel Munteanu's post-match speech.— Emanuel Roşu (@Emishor) September 29, 2023
"Pieces of material might fall from the sky. Find a safe space", it read. Context in the following tweet. pic.twitter.com/zsQQ1a9NVs
С утра до обеда в субботу полиция, армия и жандармерия искали возможные остатки ударных дронов вблизи города Галац, однако никаких обломков так и не было найдено.
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