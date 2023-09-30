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Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства

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Но никаких обломков найдено не было

Румыния заявила о возможном нарушении своего воздушного пространства

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

Румынские армейские радары зафиксировали возможное несакционированное нарушение своего воздушного пространства в пятницу ночью, сообщает Министерство Обороны Румынии.

В ночь на субботу украинские города в дельте Дуная снова были атакованы ударными БпЛА "Shahed-131/136". Румынские устройства зафиксировали сигнал на своей территории вблизи города Галац.

Жители жудца Галац и жудца Тульча в Румынии получили оповещение о тревоге и необходимости пройти в укрытие. Коснулась тревога и участников матча чемпионата Румынии между "Оцелулом" и "Динамо" Бухарест.

С утра до обеда в субботу полиция, армия и жандармерия искали возможные остатки ударных дронов вблизи города Галац, однако никаких обломков так и не было найдено.

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В статье: война с россией
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Источник:
Digi 24

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