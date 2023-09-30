Генштаб: За сутки ВСУ поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот восемьдесят четвертых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток состоялось 24 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла очередной удар по Украине применив около 40 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В целом враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вильчики Черниговской области; Прогресс, Никитовка, Яструбщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищина Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских авиационных ударов пострадали населенные пункты: Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Веселое Донецкой области. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов Невское, Белогоровку Луганской области и Спирное, Раздоловку, Диброву Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в неподалеку Клещеевки, Андреевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника.