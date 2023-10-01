Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.

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Силы обороны Украины ликвидировали 440 захватчиков в субботний день. Также они уничтожили 118 единиц техники, в том числе 37 БПЛА оперативно-тактического уровня и 30 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: