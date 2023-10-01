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Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также почти полтысячи захватчиков были убиты

Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов

The New York Times

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.

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Силы обороны Украины ликвидировали 440 захватчиков в субботний день. Также они уничтожили 118 единиц техники, в том числе 37 БПЛА оперативно-тактического уровня и 30 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 278 570 (+440 за последние сутки) человек,
  • танков ‒ 4702 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8991 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 6477 (+30) ед,
  • РСЗО – 798 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 537 (+0) ед,
  • самолетов – 316 (+1) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 1529 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед,
  • специальной техники – 933 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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