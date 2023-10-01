Силы обороны уничтожили еще три десятка артсистем. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также почти полтысячи захватчиков были убиты
The New York Times
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.
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Силы обороны Украины ликвидировали 440 захватчиков в субботний день. Также они уничтожили 118 единиц техники, в том числе 37 БПЛА оперативно-тактического уровня и 30 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 278 570 (+440 за последние сутки) человек,
- танков ‒ 4702 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8991 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 6477 (+30) ед,
- РСЗО – 798 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 537 (+0) ед,
- самолетов – 316 (+1) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1529 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед,
- специальной техники – 933 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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