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Байден сделал заявление о поддержке и финансовой помощи Украине

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США будет и дальше поддерживать Украину

Байден сделал заявление о поддержке и финансовой помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Как заявил Байден, США ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки.

Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - заявил Байден.

"Шатдаун" в США

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы.

В том числе, они выступали против дополнительной помощи Украине. До последнего Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства, чтобы избежать "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября. Отметим, в целом администрация Джо Байдена намерена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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