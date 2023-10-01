Ночью российские террористы запустили 30 ударных беспилотников по территории Украины. Известны результаты работы ПВО

Отмечается, что во время массированной атаки по Украине россияне запустили 30 ударных БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Речь идет о мысе Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарске и Курске в РФ.

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Средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов".

В ночь на 1 октября в ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. Тогда же Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе атаки ракетами и дронами со стороны российских террористов. Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Запорожье. В результате атаки на Черкасскую область в регионе есть попадания по промышленной инфраструктуре.