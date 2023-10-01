Ночью российские террористы запустили 30 ударных беспилотников по территории Украины. Известны результаты работы ПВО
Большинство беспилотников было уничтожено
Генштаб
Отмечается, что во время массированной атаки по Украине россияне запустили 30 ударных БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Речь идет о мысе Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарске и Курске в РФ.
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Средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов".
В ночь на 1 октября в ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. Тогда же Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе атаки ракетами и дронами со стороны российских террористов. Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Запорожье. В результате атаки на Черкасскую область в регионе есть попадания по промышленной инфраструктуре.
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